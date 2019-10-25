Планов много и средства есть

В пресс-клубе газеты «Всеволожские вести» – новый глава Всеволожского района, председатель совета депутатов Вячеслав Кондратьев, а также глава районной администрации Андрей Низовский. Оба только что назначены на должности. Начав с поздравлений, мы задали самые важные вопросы и спросили о планах на будущее.

– Основной инструмент совета депутатов – районный бюджет. Скажите, как вы оцениваете финансовое благополучие района? Ведь для того, чтобы строить детские сады, ремонтировать дороги, нужны деньги!

Вячеслав Кондратьев:

– 13 миллиардов 180 миллионов рублей – огромная сумма по сравнению с бюджетами других районов региона и даже в масштабе страны. Депутаты уверены, что все те планы, которые были обозначены на текущий год, и те, что ждут своей реализации в будущем году, будут воплощены в реальность. Наш бюджет – социальный, 87 процентов расходов идёт на систему образования. В первую очередь это софинансирование выкупа зданий новых образовательных учреждений, а также текущие расходы: плановый ремонт школ и детских садов, зарплаты педагогов, школьное питание, свет и тепло, другое. Наш район – самый большой в стране. Население стремительно растет, а значит, не должно отставать развитие инфраструктуры. Мы рассчитываем, что администрация, как и прежде, приложит все усилия для того, чтобы участвовать в региональных и федеральных программах финансирования. Основные точки роста, а значит, и предмет общественных дискуссий – новостройки. Сейчас жители Мурино, Кудрово, Нового Девяткино, Бугров видят, что огромные усилия сосредоточены на строительстве школ и детских садов. Ежегодно мы открываем десятки новых объектов. И теперь на повестке дня – решение транспортных проблем. Для новостроек, ближайших к соседнему мегаполису, ключ к победе над проблемой пробок – развязки с КАД и новые магистрали, дублирующие устаревшие трассы. Строится развязка с КАД в Мурино, скоро будет разрублен транспортный узел в Кудрово, большие надежды для транспортной доступности всего Заневского поселения возлагаются на Восточный скоростной диаметр, решается судьба дублера Дороги жизни. Но это – средства регионального и федерального бюджетов, это решение правительства и лично губернатора. Район со своей стороны делает все необходимое, в частности решает земельные вопросы.

– Андрей Александрович, прежде чем депутаты проголосовали за продление ваших полномочий на посту главы администрации, вы наверняка перед ними выступали. В чем суть вашей программы на будущее?

Андрей Низовский:

– Как таковой программы я не представлял, но общий вектор, конечно, обозначил. Многие проекты, которые мы успешно обкатали во Всеволожске, нужно предлагать другим нашим поселениям. Так, в Кузьмолово, Сертолово, Дубровке и Свердловском поселениях вслед за Всеволожском реализуется федеральная программа «Комфортная городская среда». Не стану повторяться, сколько удалось за три года построить и отремонтировать за федеральные средства во Всеволожске, но только представьте – для некоторых поселений участие в программе позволяет увеличить финансирование расходов на благоустройство в десять раз! Конечно, мы будем тиражировать опыт строительства в поселениях молодежных клубов, пространств, которые по-настоящему востребованы у молодежи и становятся настоящими центрами притяжения. В Сертолово, Щеглово и Кузьмолово, где местная власть предоставила земельные участки, мы за счет бюджета района строим быстровозводимые здания и полностью их оснащаем. Какими будут клубы – решать местным жителям: где-то востребовано творческое направление, музыка, где-то спорт. Впрочем, спорт я выделил бы в отдельное приоритетное направление ближайшего будущего. Подчеркну – не школьные стадионы, а объекты, которые будут востребованы поклонниками здорового образа жизни всех возрастов: от малышей до пенсионеров. Не стану опять кивать на Всеволожск, но если строить современный скейт­парк, то с зоной для прогулок, отдыха и тренажерами. Если велодорожку, то с отдельной дорожкой для скандинавской ходьбы, скамейками, освещением. Не забудем мы и о пожилых людях, особенно ветеранах. Пока что я хочу сохранить интригу, так как не все вопросы еще решены окончательно, но в районе будет Дом ветеранов. В будущем году – обязательно!

– Вячеслав Евгеньевич, вы превратили деревню Кудрово в современный город. Каким в масштабе района вы видите развитие новостроек: Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Бугров?

Вячеслав Кондратьев:

– Я уже сказал вкратце о дорогах, школах и детских садах. Но главное, что мы поняли на примере Кудрово, – необходимость иметь четкий план развития территории, который должен быть известен жителям. Молодой город – это постоянная стройка. Те, кто заселяется в первые дома, быстро переходят от радости новоселья к желанию обладать всеми благами современного города. Люди требуют дорогу, но могут не знать, что построить ее должна компания, завершающая дом напротив. Кто-то привыкает гулять с собакой в лесу, но забывает, что часть этого леса станет благоустроенным парком, а другая изначально зарезервирована под поликлинику или больницу. В социальной сети нельзя построить детский сад, но там можно и нужно объяснить, кто его построит, где и когда. Все эти ответы содержатся в основных документах – градостроительном плане и ПЗЗ. Если жители Бугров или Мурино будут четко понимать перспективу, то на их временных неудобствах не смогут спекулировать информационные диверсанты, которые видели территории наших новостроек только на глобусе мира. У нас, у наших новостроек и традиционно сельских поселений есть главное – будущее.

– Вот именно, Всеволожский район – это не только новостройки, но и поселения с традиционно сельским укладом, такие как Лесколово, Куйвози, Рахья. Андрей Александрович, известно, что многие проблемы этих поселений – объекты Министерства обороны, переданные муниципалитетам в запущенном состоянии или вовсе не переданные. К таковым можно отнести здание Военторга в Лесколово, угольные котельные в Куйвози, старую котельную в Ваганово…

Андрей Низовский:

– Такая огромная структура, как Министерство обороны, решающая, по своей сути, стратегические задачи, не может и не должна заниматься котельной в бывшем военном городке. Да, передача имущества на уровень муниципалитетов идет трудно. Земли – еще труднее. Потому что министерство объективно огромное и сложное, а администрация муниципального образования – маленькая, но гордая. Тут и веса районной власти подчас не хватает, приходится просить помощи у области и лично губернатора. И эта помощь оказывается! Именно на бывших землях Ржевского полигона построят скоро свои дома многодетные семьи. Что же до древних угольных котельных, малоэффективных, а потому очень дорогих, то их, конечно, ждет модернизация. Тут мы подходим к общению с другой огромной и мощной организацией – «Газпромом». Будет газ, будет и современная система теплоснабжения. Серьезные подвижки в этом отношении есть, но это тема, которую нужно рассматривать отдельно: называя конкретные поселения, адреса, объекты, сроки.

– Вячеслав Евгеньевич, выборы в местные советы депутатов во многих поселениях позади, но где-то еще не назначены главы администраций, а в Мурино в совете и вовсе образовались две коалиции, спор между которыми может затянуть не только процедуру избрания главы администрации, но и решение других важнейших управленческих вопросов. Как вы оцениваете политическую ситуацию в районе в целом?

Вячеслав Кондратьев:

– Проще сказать в целом. У нас на уровне района сильный совет депутатов, готовый работать слаженно и эффективно. Я вижу команду, в которой в большинстве действительно сильные игроки, обладающие серьезнейшими знаниями и огромным опытом. Районную администрацию легко оценивать по итогам работы за три минувших года: объективно – конечно, оценивать позитивно. Что же до отдельных наших поселений… Именно в Мурино избраны молодые активисты, получившие заслуженную известность в соцсетях. Но этой известности мало для управления муниципальным образованием. Мы находимся с ними в постоянном контакте, с ними общается Андрей Александрович. Мы предлагаем помощь: методическую, юридическую. Сейчас в Мурино, после того как поселение стало из сельского городским, главный вопрос – создание юридической базы для дальнейшей работы. У них устава нет. Так что назначение главы администрации – это далеко не важнейший вопрос. А не будет юридической базы – не будет участия в основных программах развития, главным образом – благоустройства, строительства инфраструктурных объектов. Это элементарное привлечение средств областного бюджета. А без денег что построишь?

– Андрей Александрович, за минувшие три года под вашим руководством в районе реализовано множество масштабных проектов и программ. Но ни для кого не секрет, что вы смогли осуществить и мечту – сначала доказать возможность реализации идеи, а потом и построить первую в районе большую зону отдыха с трехкилометровой велодорожкой. Есть ли у вас подобная мечта на ближайшие год-два?

Андрей Низовский:

– Во-первых, мечта еще не сбылась. Я хочу, а это желание основано на общении с жителями, чтобы Всеволожск стал настоящим велосипедным городом. Чтобы можно было доехать на двух колесах из Южного на Котово Поле, до любой железнодорожной станции, до остановок общественного транспорта. В период с весны до осени те, кто работает в Санкт-Петербурге, могли бы вообще не пользоваться автотранспортом. Но это только в том случае, если приживётся практика велопарковок. Хотелось бы. Но на практике через несколько дней после открытия велодорожки со столбов украли светильники. Будем решать вопрос безопасности. Во-вторых, велодорожка связала Приютинскую улицу с Ленинградской. На Ленинградской – новый спортивно-досуговый комплекс и скейт­парк, на Приютинской – Школа олимпийского резерва, на улице Межевой начато строительство ФОКа с бассейном. Раньше территория Всеволожска у Дороги жизни, за исключением домов на Ленинградской, была окраиной с гаражами. Совсем скоро примыкающая часть Котова Поля и Бернгардовки станут чуть ли не самым престижным и удобным местом для проживания.

– Вячеслав Евгеньевич, а у вас есть мечта?

Вячеслав Кондратьев:

– Лично у меня, конечно, есть. Но я о ней умолчу. А как у главы района, как у председателя совета депутатов, у меня есть четкий план. Но самое главное – вера в команду, которая этот план воплотит в жизнь!

Беседовал Федор БОБРОВ