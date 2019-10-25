На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом ограничат движение

С 26 октября по 4 ноября будут перекрыты две полосы движения на участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом.

Ограничение связано с работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сроки производства работ могут скорректировать с учетом погодных условий.