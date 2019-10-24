Команда «ВМР ЛО» отметила триумф новой победой

Буквально в ближайшие дни пройдут последние игры чемпионата Ленинградской области среди мужских команд по футболу.

Напомним, что победителем досрочно стала команда из Всеволожского района «ВМР ЛО». В этом сезоне ребята потрудились на славу. Уже завоевав свой титул чемпионов, они не сбавили темпов, а, наоборот, одержали самую крупную победу за всю историю своей команды. Это произошло 19 октября на стадионе «Романовка-арена». Команда «ВМР ЛО» принимала гостей – команду «Факел» из Киришей. И выиграла с оглушительным счетом 9:0. Голами отметились: Ян Юрьев, Евгений Алфёров, Денис Литвиченко, Александр Новицкий, Кирилл Барчугов, Дмитрий Лукин и Александр Зарядкин. Причём сразу у трёх игроков – Александра Новицкого, Дениса Литвиченко и Дмитрия Лукина – это были дебютные голы за клуб «ВМР ЛО».

Игра проводилась в рамках 21-го тура чемпионата Ленинградской области. Результаты остальных команд в этом туре сложились следующим образом: «Волхов» – «Фосфорит» 4:0; «Электрон» – «Атлант» 3:1; «Юность» – «Ленинградец» 6:1.

«Кировец» из Тихвина снялся с чемпионата, сославшись на замену газона на домашнем стадионе. В связи с этим команде были засчитаны три технических поражения – «Фаворит», «Атлант» и «Фосфорит» получили по три очка в турнирную таблицу.