Жителям Кудрово показали свет в конце застройки

В среду, 23 октября, прошли публичные слушания по проекту планировки территории в Кудрово, на которой построят жилой комплекс на 10 тысяч человек. Он появится на участке, ограниченном КАДом, улицей Ленинградской и проспектом Строителей, и будет заселен до 2030 года. Планируется, что на этом активная фаза застройки Кудрово завершится.

Разработчик проекта Игорь Матвеев рассказал, что в микрорайоне построят школу на 850 мест, три детских сада на 510 воспитанников, а также многофункциональный спортивно-досуговый центр. В жилом комплексе будут располагаться две амбулатории. Высота зданий составит 12 этажей. Придомовые территории планируется озеленить.

Проектировщик отметил и негативные стороны. Чтобы избежать шума от КАДа, он предложил создать преграду из 8-этажных паркингов.

В процессе слушаний у жителей возникали вопросы и пожелания, все они были занесены в протокол. Жителей интересовало, прошел ли проект согласование комитета градостроительства и архитектуры. Игорь Матвеев объяснил, что есть замечания, но они будут устраняться после проведения общественных слушаний.

Также прозвучал вопрос о гарантиях по возведению социальной инфраструктуры. Проектировщик пояснил, что по действующим сегодня порядкам комитет градостроительной политики Ленинградской области не выдает разрешений на строительство до тех пор, пока не будут сданы социальные объекты в ранее построенных очередях. Таким образом защищаются права будущих жителей района на комфортную среду.