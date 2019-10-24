Детский сад на 180 мест открылся в Новом Девяткино

Сегодня, 24 октября, на улице Арсенальной в Новом Девяткино открылся новый детсад. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 180 мест.

Здание введено в эксплуатацию в июле нынешнего года. Заказчиком, застройщиком и генподрядчиком строительства выступило АО «Арсенал – 3». В торжественной церемонии открытия принял участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– В шесть групп детсада уже зачислены 152 ребенка от двух до семи лет, – рассказала руководитель детсада Ольга Кузенкова. – Скоро планируется открыть еще три группы. Мы приобрели самое современное оборудование. В каждом помещении есть игровая и спальная комнаты, санузел, раздевалка и буфет. Здание оснащено современным пищеблоком полного цикла приготовления, медчастью, музыкальным и физкультурным залами, бассейном. Организация питания будет осуществляться на основании договорных отношений, заключённых с ООО «Новый век». Территория оснащена малыми архитектурными формами, детскими игровыми комплексами и зонирована для организации занятий и прогулок.

– Хороший детсад, – после экскурсии сказал Андрей Низовский. – Во Всеволожском районе строится так много дошкольных учреждений, что невольно становишься экспертом по качеству. Пока остались небольшие детали, которые улучшат внешний вид помещения. Данное дошкольное учреждение частично решит проблему детсадов в Новодевяткинском сельском поселении.

Отметим, что на софинансирование строительства соцобъектов в Ленинградской области из федерального бюджета в рамках программы «Стимул» выделено 1,3 млрд рублей. На эти деньги планируется построить 6 школ на 5015 мест и 3 детских сада на 845 мест. Всего с учетом областных и местных средств на эти цели направят около 2 млрд рублей. Доля федерального участия – 67%. Начато строительство школы в Новогорелово и детсада в Кудрово. В следующем году к программе присоединятся Янино, Сертолово, Мурино, Бугры и другие поселения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА