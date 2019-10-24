Во Всеволожском районе заработал немецкий Центр приводной техники «Сев-Евродрайф»

Новый завод открылся сегодня, 24 октября, в жилом массиве Корабсельки Всеволожского района. Объём вложенных в производство инвестиций составил 35 млн евро. Средства направлены на приобретение земли и оборудования.

На предприятии установлен современный немецкий конвейер, который полностью автоматизирует сборочный процесс. Среди преимуществ завода – внедрение принципов производства путем «потока единичных изделий».

– Интерес немецких предпринимателей подтверждает привлекательность Ленинградской области для инвестиций, – отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко. – На предприятии будут работать 70 специалистов. Это важно для территории активно развивающегося Бугровского поселения.

– Благодаря внедрению нового окрасочного подвесного конвейера, мощному производственно-складскому комплексу и современным рабочим местам предприятие позволит сократить сроки поставок оборудования при сохранении немецкого качества, – отметил генеральный директор предприятия Владимир Золотарев. – Это сделает нашу продукции более востребованной. Сегодня компания обеспечивает мотор-редукторами 30 процентов российского рынка.

Компания поставляет оборудование для всех отраслей промышленности. Например, приводная техника задействована в работе раздвижной крыши и выкатного поля стадиона «Газпром Арена». Для того чтобы закрыть крышу, 28 приводам понадобится всего 15 минут. Не говоря о том, что спорткомплекс может трансформироваться в площадку для различных событий.

Отметим, что аналогичное предприятие откроется в Новосибирске. Инвестиции в проект составят 15 млн евро.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА