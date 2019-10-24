Вековой рубеж преодолела жительница Всеволожского района

Полина Кузьминична Русанова, жительница поселка Стеклянный, 21 октября справила 101 день рождения.

Родилась Полина Кузьминична в деревне Матвеевская Архангельской области в многодетной семье, в которой, кроме нее, было еще четверо братьев и сестер. Так случилось, что свой трудовой путь она начала в геологоразведке, устроившись секретарем в Северо-Онежскую экспедицию, и из геологии же ушла на пенсию, посвятив специальности всю свою жизнь.

Только однажды прервался ее трудовой путь: как свидетельствует официальная справка, с 4 апреля 1942 года по 20 июля 1945 года Полина Кузьминична служила в воинском звании красноармейца в 41-м батальоне ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь).

В 1958 году П.К. Русанова переехала в поселок Стеклянный, где живет до сих пор со своей семьей. До выхода на пенсию в 1993 году она работала в Ленинградской комплексной геолого-разведочной партии старшим инспектором, а затем и начальником отдела кадров.

С днем рождения участника Великой Отечественной войны Полину Кузьминичну Русанову поздравили и вручили подарки представители администрации и совета депутатов Куйвозовского поселения.

Соб. инф.

Фото администрации Куйвозовского поселения