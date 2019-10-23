Жители Ленобласти выбрали участки дорог для ремонта в 2020 году

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при участии жителей Ленинградской области определены основные дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году.

Во Всеволожском районе техника будет работать на Дороге жизни, Токсовском шоссе, на подъезде к деревне Хиттолово и участке дороги «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом. Кроме того, дороги отремонтируют в Выборгском и Волосовском районах.

В Лужском, Волосовском, Кингисеппском и Выборгском районах заменят верхний слой асфальта. На ремонт региональных трасс выделят более 1 млрд рублей.