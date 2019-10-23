Всеволожцам предлагают трудоустроиться через портал «Работа в России»

Запущена новая версия портала «Работа в России». Адрес платформы: https://trudvsem.ru/

– Данный портал – важный инструмент государственной политики в сфере занятости, – говорит начальник Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости населения» Наталья Петрова. – Платформа объединяет наиболее успешный опыт коммерческих сайтов по поиску и подбору работы, возможности государственной службы занятости населения, а также наработки в сфере электронного правительства.

После модернизации портала появились удобный и эффективный поиск, классификаторы профессиональных областей, профессий, сервис подписки на уведомления о появлении интересующих вакансий и др.

Кроме того, портал предлагает ряд сервисов и возможностей, отличающих его от стандартных сайтов по поиску и подбору работы, к которым можно отнести в первую очередь картографический сервис, реализованный совместно с Яндексом. Интерактивная карта позволяет увидеть местонахождение интересующих вакансий, а также близлежащих объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы и т.д.) и наличие арендного жилья.

При этом, являясь государственной информационной системой, портал предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно. Зарегистрировавшись на портале, можно быстро и легко разместить резюме и найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе с учетом уровня заработной платы, опыта работы, профессии, наличия жилья.

Служба занятости населения рекомендует жителям Ленинградской области использовать портал «Работа в России», что позволит значительно сэкономить время на поиск подходящей и интересной работы, как в 47-м регионе, так и за его пределами.

Ирэн ОВСЕПЯН