Всеволожский район развивает туризм

Информационный тур «По объектам сельского и медицинского туризма Всеволожского района» организовал отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации района. 22 октября журналисты и представители турфирм из Санкт-Петербурга и Ленинградской области посетили несколько интересных мест.

Главная цель поездки – наглядно показать те объекты, которые могут заинтересовать туристов, желающих отдохнуть поближе к природе, пообщаться с животными и поправить свое здоровье.

Первой остановкой стала деревня Скотное, где расположилась крестьянская усадьба «Курочка ряба». Гостей встретили радушно. Угостили кашей из настоящей русской печи, напоили иван-чаем и провели подробную экскурсию по усадьбе. Показали небольшой музей, где выставлены старинные предметы быта: станок для первичной переработки льна, мини-мельница, русская печь, самовар и много других занимательных экспонатов. Гостями усадьбы чаще всего становятся родители с детьми, а также школьные классы. Здесь можно научиться писать с помощью пера, примерить русские национальные наряды, узнать о традициях и обычаях нашего народа.

После этого делегация отправилась в парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник», который находится в Токсовском поселении. Гостям показали специализированные места для проведения пикников, где можно отлично отдохнуть, пожарить шашлыки и спрятаться от дождя. В «Зубровнике» проводят интерактивные развлекательные программы ко многим праздникам. Но главная его ценность – это, конечно же, зубры.

В санатории-профилактории «Мельничный ручей» во Всеволожске гостям провели экскурсию, в ходе которой рассказали о многочисленных процедурах, которые здесь проводят. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, оказывают стоматологические услуги. В распоряжении постояльцев бассейн, сауна, галокамера, фитобочка.

Последней остановкой в рамках тура стала крестьянская усадьба «Рутения». Группе показали контактный зоопарк, веревочный парк, комфортабельную гостиницу и конюшню. В усадьбе отмечают Новый год, Масленицу, а также старинные русские праздники, многими забытые.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям