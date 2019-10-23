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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе захоронят останки восьмерых красноармейцев

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У братского воинского захоронения возле поселка Лемболово 29 октября состоится торжественная церемония захоронения воинов Великой Отечественной войны.

Останки восьмерых красноармейцев не были погребены во время войны и найдены поисковиками в соседних лесах в 2019 году. Захоронение пройдет с воинскими почестями. Все желающие отдать дань уважения защитникам Родины смогут присутствовать на церемонии. Начало в 12.00.

Людмила ОДНОБОКОВА

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