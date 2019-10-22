На Дороге жизни водителей предупредят об осадках и заторах

На региональных трассах Ленобласти электронные табло переменной информации переводят на зимний режим.

С наступлением первых заморозков они будут предупреждать водителей о погодных условиях, об образовании заторов и работе спецтехники. В режиме реального времени водителей проинформируют об оптимальном скоростном режиме, исходя из видимости и состояния дорожного покрытия.

Напомним, в рамках пилотного проекта динамические табло установлены в том числе во Всеволожском районе: на Дороге жизни и Выборгском шоссе в границах Сертолово.