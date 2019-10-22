Дело Фокиных

Бизнес – это игра, в которой максимум азарта и минимум правил. Но даже если вы загубили свой шанс, нужно собрать волю в кулак и идти вперёд, несмотря ни на что. Не зря говорят, что самые лучшие уроки мы получаем, когда допускаем просчёты: ошибка прошлого – мудрость будущего.

Эту важную истину усвоили Кристина и Игорь Фокины, собираясь начать своё дело. Вот уже два года они производят детские кровати и являются владельцами ИП «Оле-Лукойе». Название предприятия владельцы придумали в честь сказочного волшебника, который одаривал детей сновидениями.

Мечты сбываются не сразу

Фокины, как никто другой, знают: чтобы добиться успехов, нужно хлебнуть лиха. Им пришлось бороться за место под солнцем. Были трудные времена, но понимание пришло со временем. Буквально на днях Кристина Фокина стала мамой во второй раз. Маленькой Валерии всего несколько дней, но молодая бизнесвумен приветливо встретила корреспондентов «Всеволожских вестей» и откровенно рассказала о рифах ведения бизнеса. Поведала наша собеседница и о том, какая сложная эта наука – в нынешних экономических условиях стать предпринимателем.

– Дело наше – семейное, – признается Кристина Фокина. – Идея наладить собственное производство возникла как-то спонтанно. Работала в компании, которая специализировалась на выпуске детской мебели. Но предприятие закрылось. Так я осталась без работы. Стала искать новое направление. О собственном бизнесе не думала. Мысль о предпринимательстве пришла не сразу. Хотя в далеких мечтах иногда фантазировала, что стану хозяйкой большой фабрики. А в реальной жизни наладила сотрудничество с Ижевским мебельным заводом и начала заниматься продажей кроватей, шкафов и другой продукции из дерева. Разработала сайт для торговли в режиме онлайн.

Со временем у покупателей возникали нарекания к качеству ижевской продукции, а потом завод и вовсе стал нарушать сроки её поставок. Тогда и задумалась о том, что можно наладить собственный бизнес. Создавали все буквально по кирпичику. С нуля. Понимали, что заниматься бизнесом в плохо знакомой среде глупо. А нишу мебельного производства мы тщательно изучили, рассчитали время и деньги до получения первой прибыли и продумали рекламный ход.

– Но не тут-то было! – присоединяется к разговору супруг Кристины – Игорь. – Несмотря на то что я штудировал учебники по столярному мастерству и самостоятельно освоил все азы данной профессии, на деле мы столкнулись с множеством проблем. Первые три кровати, которые были выпущены, надо было покрыть краской. Фирмы за данную услугу запросили энную сумму, которая оказалась выше себестоимости производства кроватей. Таких средств у нас не было.

На семейном совете с супругой было решено наладить полный цикл производства от «а» до «я». Для того чтобы приобрести соответствующее оборудование, пришлось влезть в долги. Собственных оборотных средств у нас не было, одолжили около 300 тысяч рублей у знакомых и родственников. Зато у нас появился столярный станок и компрессор. А ещё мы арендовали территорию в Санкт-Петербурге общей площадью в 70 кв.м, – говорит Игорь Фокин.

Не успели супруги наладить производство, как их ждал второй сюрприз. Менеджер предприятия набрал заказов на сумму в 100 тысяч рублей и исчез. Расплачивались молодые предприниматели с долгами долго…

– Нас не пугали трудности, – признаются Фокины. – Сомнения – это массивная цепь на двери, за которой стоит счастье. Нельзя позволять, чтобы копошащиеся в голове противоречивые мысли мешали найти гармонию. Не стоит поддаваться унынию. Поэтому мы рискнули и в ноябре прошлого года решили увеличить производственные мощности. Взяли кредит в размере одного миллиона рублей, арендовали большое помещение, приобрели оборудование. Постоянно работали над качеством, пытаясь держать марку производимой продукции. Каково было удивление, когда, подводя итоги за три месяца работы, мы обнаружили, что ушли в минус, а корабль бизнеса медленно шёл на дно.

Бизнесу научат в школе

Оказалось, что предпринимателям оставалось всего пять процентов прибыли, а 95% шло на покрытие производственных расходов. Это был настоящий шок. Денег катастрофически не хватало. Долго думали: что делать? Выходов было два: продать бизнес с молотка или поднять цены на продукцию.

– И тут пришла помощь. Чудо? Вовсе нет! Как говорят, на ошибках учатся. Мы просто решили сократить затраты. Сначала отказались от дорогой аренды в Петербурге и сняли помещение во Всеволожском районе. Это позволило значительно сэкономить скудные ресурсы: аренда здесь оказалась почти в четыре раза дешевле. Потом записались на курсы, где обучают навыкам ведения бизнеса. Проводят их в Фонде поддержки предпринимательства Всеволожского района.

Обратиться в эту структуру порекомендовала моя мама. Она случайно оказалась на бесплатных семинарах по онлайн-кассам в Фонде. Там узнала о программах для начинающих предпринимателей. Вот так, по сарафанному радио, мы услышали о мерах господдержки, которые оказывает район бизнесу. Две недели обучения навыкам предпринимательской деятельности пролетели как один день, – говорит Кристина Фокина.

– В ходе учебы узнала много интересного, – продолжает она. – В «Школе предпринимательства» научилась правильному ведению бизнеса. Заодно нам рассказали, как составить грамотный бизнес-проект, который поможет выйти из сложной ситуации. А ещё получила финансовую поддержку в размере 520 тысяч рублей. Деньги дали возможность для более масштабного развития. Часть суммы была потрачена на покупку станка с ЧПУ, который поможет нам производить качественную резную детскую мебель.

– Безусловно, на рынке сегодня большая конкуренция. Сложно соревноваться, когда аналогичные компании занимают места в мебельных магазинах. Но, так как мы производим уникальную продукцию, у нас очень мало конкурентов. Однако благодаря им мы постоянно совершенствуем качество продукции, – говорит Игорь Фокин.

Пожалуй, начать предпринимательскую деятельность – это всегда игра на грани фола, хоть в США, хоть в Европе, хоть в Антарктиде. Бытует мнение, что риск – это азарт, опасность, угроза потерь, разорения, гибели. Но сегодня часто приходится рисковать не только на крутых виражах пыльных трасс, но и в бизнесе, экономике… Возникают сложности, особенно сейчас, в непростое для России время. Но наших собеседников, на удивление, ничего не пугает.

Замахнулись на экспорт

– Так сложилось, что сегодня Россия экспортирует древесину в Европу, – сетует Игорь Фокин. – А потом мы покупаем ее в виде готовой продукции втридорога. Поэтому необходимо поддерживать отечественного производителя, а задача бизнеса – выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Думаю, что через два-три года мы окончательно расплатимся с долгами и будем дальше расширять производство. Наша цель – наладить экспорт. Согласитесь, это так здорово – начать свое дело и добиться успеха! Фантазии? Как бы не так! Мысли, как известно, могут материализовываться. Так и в производстве. Верю, что когда-нибудь о продукции предприятия узнают за пределами России. Ведь сегодня мебель реализуется в разных городах РФ.

– Вот она, наша продукция! – открывая страницу в «Инстаграме», показывает собеседник. – Посмотрите, какую красивую продукцию мы выпускаем. А эта фотография подтверждает, что кровать может выдержать 420 килограмм.

Отец семейства показывает снимок двухъярусной детской кровати, на втором этаже которой расселись пять крупных мужчин. Можно заметить, как, показывая фото, Игорь Фокин меняется. Видно, что он живет своей работой. Фотографии действительно впечатляют.

На вопрос: «Пользуется ли детская мебель популярностью? – супруги дружно отвечают: – Ещё как! Спрос растет. Нас не раз спрашивали: кто купит дорогую мебель в интернете? Ответ прост. В России много обеспеченных людей, которые приобретают хорошую и качественную продукцию. Так мы быстро поняли, что спрос существенно превышает предложение. Но пока продаем всего пять кроватей в месяц. Поэтому задумываемся об увеличении мощностей для дальнейшего роста производства. В Ленинградской области реализуется много программ для поддержки предпринимателей».

– Скоро стартует очередной этап федерального проекта «Мама – предприниматель», в котором я также планирую принять участие, – делится планами Кристина Фокина. – Знаете, сегодня некоторые молодые девушки думают, что дети мешают карьерному росту. Я так не считаю! Семья – главная ценность в жизни женщины. Материнский инстинкт никто не отменял. А дети нас воодушевляют и вдохновляют осваивать новые горизонты. Счастье есть, и оно в детях!

– На сегодняшний день частный сектор Всеволожского района постепенно становится реальной, ощутимой силой в экономике, – говорит директор Фонда развития предпринимательства Ирина Кондратьева. – Во всех поселениях зарегистрированы и успешно работают десятки малых и средних предприятий, которые предоставляют работу людям, обеспечивая население товарами и услугами. Поэтому правительство Ленинградской области, администрация Всеволожского района стараются оказать посильную помощь начинающим предпринимателям.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА