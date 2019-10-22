В Токсово пройдет юбилейный ночной полумарафон

В Токсово 2 ноября состоится ночной полумарафон Night Trail Run.

Дистанция – 21 километр. Начало соревнований в 18.00, когда на улице уже темно. Бежать придется по неосвещенным лесным тропам с фонариком.

Уже сейчас на участие в полумарафоне зарегистрировались 100 человек. Ночной трейл может принять еще 100 человек. Участвовать могут все желающие, начиная с 16 лет. Подать заявку и оплатить стартовый взнос необходимо на сайте reg.o-time.ru до 31 октября.

Отметим, в этом году ночной полумарафон Night Trail Run отмечает своеобразный юбилей. Ему исполняется 5 лет.