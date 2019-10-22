Во Всеволожск вернутся участковые

Сегодня, 22 октября, состоялось заседание совета депутатов города Всеволожска четвертого созыва. На встречу с парламентариями пришел начальник УМВД России по Всеволожскому району Анатолий Иоган.

Он предложил возобновить работу участковых инспекторов в микрорайонах города Всеволожска и наладить более тесное взаимодействие с муниципалитетом. Депутаты приняли это предложение с воодушевлением, пообещали подобрать помещения для работы участковых и вынести этот вопрос на общее голосование на следующем совете.

Напомним, на данный момент, кроме отдела полиции на улице Вахрушева, работает только один опорный пункт полиции на Народной улице, 1. Сейчас из шести, предусмотренных штатом, в городе работают четверо сотрудников.