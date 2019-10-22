Во Всеволожске прошла торжественная отправка призывников

В КДЦ «Южный» прошла торжественная отправка призывников на службу в армию. В военные части поедут 18 новобранцев из городских и сельских поселений Всеволожского района. Ребята отправятся служить в сухопутные войска (Южный военный округ), Национальную гвардию, военно-космические, железнодорожные войска, военно-морской флот, а также в войска материально-технического обеспечения.

– Военная служба станет одним из важнейших экзаменов, который вам предстоит выдержать. Каждый уже имеет какой-то жизненный опыт. Вы вольетесь в ряды военнослужащих, где проявите свои личные человеческие качества. Удачи вам и здоровья, – отметил начальник отдела военного комиссариата Ленобласти по городу Всеволожску и Всеволожскому району Николай Александров.

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 октября, а закончится 31 декабря. За это время на службу будут призваны 132 тысячи человек.

Фото Антона ЛЯПИНА