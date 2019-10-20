По велодорожке вдоль Дороги жизни открылось движение

В минувшую пятницу, 18 октября, во Всеволожске состоялось торжественное открытие велосипедной дорожки вдоль Дороги жизни от Приютинской улицы до улицы Героев.

Дорожка длиной 2700 метров проектировалась и строилась в рамках муниципальной программы капитального ремонта и строительства социальных объектов администрации Всеволожского района.

– Сегодня жители района и города получили еще одно пространство для организации досуга и активного отдыха. Возможно, на этой велодорожке в зимнее время года будет организована и лыжная трасса. Наши специалисты над этим поработают, а время покажет. С сегодняшнего дня будет работать подсветка велодорожки, чтобы и вечером можно было проехать по ней, – сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Возглавляемая Андреем Низовским, колонна велосипедистов двинулась в направлении к первому по пути следования торговому центру, где состоялось награждение участников конкурса «Граффити», организованного районным отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям.

А на улице Героев к участникам велопробега присоединилась большая группа любителей скандинавской ходьбы и местные жители.

Здесь же прошла детская интерактивная программа, завершившаяся красочным фейерверком.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА