Губернатор у аппарата: 21 октября состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 21 октября, в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на телефонные звонки от жителей региона.

Главы администраций районов 47-го региона в режиме видеоконференции также участвуют в прямой линии.

Со стационарного телефона в Ленинградской области позвонить можно по номеру 006. По телефону 8 (813-61) 315-01 – звонок платный.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти