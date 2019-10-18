В Кузьмолово пройдет районный фестиваль уличных танцев

В воскресенье, 20 октября, в Кузьмоловском Доме культуры будет проходить V Районный молодежный танцевальный фестиваль «Kuzmolovo fest» по направлениям: breaking, hip-hop, allstyles.

Участники фестиваля – подростки и молодежь в возрасте от 6 лет, взрослые – до 35 лет. Выступления будут оцениваться по технике исполнения, хореографии, музыкальности и подаче.

В программе фестиваля: бесплатные мастер-классы от приглашенных судей и баттлы 1vs1.

Все участники получают грамоту и памятный значок с логотипом фестиваля. Победителям и призерам вручают дипломы, кубки, медали и памятные подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.

Время и место проведения: 20 октября в 12.00, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, д. 8, Кузьмоловский Дом культуры (2 этаж).