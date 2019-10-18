Во Всеволожском районе прошла Межрегиональная конференция, посвященная памяти легендарного летчика

Два дня во Всеволожском районе проходила Межрегиональная историко-краеведческая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Е.Н. Преображенского.

Легендарный летчик, встретивший войну уже в звании полковника и командира 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота ВМФ СССР.

Лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина еще в августе 1941 года. В возможность такой операции никак не мог поверить Гитлер, незадолго до этого утверждавший, что «…советской авиации больше не существует!» Советские летчики опровергли это утверждение, сбросив бомбы на Берлин.

В том числе и поэтому личность Евгения Преображенского до сих пор вызывает неизменный интерес не только у профессионалов и людей старшего поколения, но и у молодых исследователей истории Великой Отечественной войны. И конференция с успехом это доказала: свыше двух десятков докладов, серьезных исследований подготовили в том числе учащиеся школ Всеволожского района. Первый день был полностью посвящен теме школьных музеев. Недаром местом встречи для школьных и профессиональных музейщиков стала Колтушская школа имени академика И.П. Павлова, в которой уже много лет действует музей боевой славы «1-го Гвардейского минно-торпедного полка Краснознаменного Балтфлота».

Экскурсию по музею для участников конференции провел заведующий музеем, капитан 1 ранга и заслуженный работник культуры РФ Н.С. Шум. Большой интерес вызвали и доклады гостей из Кирилловского района Вологодской области. Здесь, в Николоторжской школе, на родине Героя Советского Союза Е.Н. Преображенского, уже давно существует музей его имени. Давняя дружба связывает этот музей и семью легендарного летчика. На эту конференцию, несмотря на занятость, прилетел из Москвы его внук – В.В. Преображенский. Среди гостей: Л.Г. Шацкая, дочь штурмана этого же легендарного полка Г.Г. Надха, погибшего в 43 году, и Н.Н. Браун, сын журналиста и поэта Н.Л. Брауна, написавшего знаменитый марш 1-го Гвардейского минно-торпедного полка.

Второй день конференции, проходивший уже на территории филиала Центрального Военно-морского музея «Дорога жизни», был не менее насыщен и интересен. Десятки докладов и сообщений, поздравления и награждения участников, яркие выступления и экскурсия по музею.

Татьяна ТРУБАЧЕВА