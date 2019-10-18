Во Всеволожске находится лучший в Ленобласти двор

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству подвел итоги ежегодного регионального конкурса на лучший двор и лучший подъезд. В конкурсе «Лучший двор» победителем признано товарищество собственников жилья «Хаккапелиитта Вилладж» – территория у дома 1, корпус 1 по улице Шинников во Всеволожске.

В конкурсе «Лучший подъезд» победителем признана управляющая компания «Город» – первый подъезд в доме 8 по улице Хохлова в Гатчине.

– Это конкурс для людей с активной жизненной позицией, для тех, кто хочет сделать красивее свою жизнь и окружающих людей, – отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков на вручении памятных дипломов и призов победителям конкурса.