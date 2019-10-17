На чемпионате Ленобласти по футболу продолжается борьба

На прошлой неделе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд проходили игры 20-го тура.

На поле встречались: «Фаворит» – «Волхов» 1:2, «Ленинградец» – «Кировец» 0:0, «Спартак» – «Электрон» 1:3.

Команда Всеволожского района «ВМР ЛО» стала победителем чемпионата Ленинградской области досрочно. Но впереди ее ожидает еще одна, заключительная игра. «ВМР ЛО» будет принимать «Факел» из Киришского района. Поддержать команду можно на стадионе «Романовка-арена» 19 октября в 14.00.