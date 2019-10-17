За экологическим порядком проследят общественники

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области пригласил молодых активистов принять участие в совместных рейдах. Активный поиск нарушителей чистоты окружающей среды начали со Всеволожского района. Долго искать не пришлось.

Жители Нового Девяткино, Мурино и Колтушей регулярно жалуются на резкий запах гари в вечернее и ночное время, вызванный сжиганием отходов.

Активистам был проведен инструктаж, после чего они отправились на патрулирование. В Новом Девяткино и Колтушах все прошло спокойно, а вот в Мурино был зафиксирован факт несанкционированного сжигания мусора. Однако злоумышленники скрылись с места происшествия. Инспекторы госэконадзора устанавливают собственника этого земельного участка.

Привлечь молодежь к совместной работе решили после поручения главы 47-го региона Александра Дрозденко о создании в регионе добровольных экологических дружин. Первыми откликнулись участники организации «Молодежка ОНФ».

Комитет госэконадзора Ленинградской области приглашает к участию в профилактических мероприятиях граждан, ответственно относящихся к экологической ситуации в своих поселениях и регионе в целом.