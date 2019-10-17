До Пробы без пробок

Правительство Ленобласти задумалось о строительстве скоростной магистрали, которая пройдет вдоль Дороги жизни от Санкт-Петербурга до деревни Проба, разгрузив Всеволожск от значительной части транзитного транспортного потока.

Проектированием транспортного обхода поселка Романовка, который станет дублером региональной трассы «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни), занялся дорожный комитет Ленобласти. Один из вариантов прокладки магистрали – от Шафировского проспекта с выходом на Дорогу жизни в районе деревни Проба.

– Мы рассчитываем получить варианты в первом квартале следующего года, чтобы просчитать возможные затраты на стройку и определиться каким образом финансировать весь проект, – отметил глава дорожного комитета Денис Седов.