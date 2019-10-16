Муниципальных служащих Всеволожского района научат противодействовать коррупции

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Ленобласти проводит выездные семинары по противодействию коррупции для муниципальных служащих районных администраций.

Сегодня семинар проходил в Тосненском районе, а 18 октября семинар проведут во Всеволожском районе с участием глав администраций муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского, Выборгского, Кировского, Приозерского районов.

Муниципальным служащим расскажут о соблюдении антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, о типовых ситуациях, в которых возникает конфликт интересов и др.

Кроме того, для них проведут занятия в интерактивной форме. Участников семинара разделят по командам и предложат на выбор ситуации, часто встречающиеся в практике. Команда за 10–15 должна сформулировать вариант решения, а ведущие семинара оценят правильность выбора.

Следующий семинар пройдет в Волосовском районе 24 октября с участием глав администраций муниципальных образований, входящих в состав Волосовского, Кингисеппского, Лужского, Сланцевского районов.