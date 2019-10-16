Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прошелся по экотропе в Воейково

В ходе сегодняшней рабочей поездки во Всеволожский район губернатор 47-го региона Александр Дрозденко осмотрел недавно проложенную экотропу на территории памятника природы «Колтушские высоты» в поселке Воейково. В настоящее время здесь ведется обустройство пешеходного маршрута.

Экотропа в Воейково состоит из трех участков и занимает северную часть Колтушской возвышенности, ее протяженность – 4 километра. Заблудиться на маршруте невозможно, определить направление помогут специальные указатели.

В скором времени на крутых склонах километровой тропы соорудят лестницы. Кроме указателей направления движения и информационных щитов, на маршруте будут построены беседки и скамейки для отдыха, площадка для пикников, мостки для рыбной ловли на ставшем доступным озере Глухом.

По словам Александра Дрозденко, главная цель создания экотроп на территории особо охраняемых объектов состоит в том, чтобы жители имели возможность с максимальным комфортом любоваться памятниками природы, но при этом свести к минимуму риск нанесения ущерба окружающей среде.

– Создание пеших и велосипедных экомаршрутов – это расширение возможностей для жителей области провести время на природе, получить удовольствие и укрепить здоровье, – отметил губернатор Ленобласти, опробовав тропу в Воейково. – Это самый простой путь к повышению привлекательности региона среди туристов.

Известно, что в Ленинградской области действуют 46 ООПТ, 20 из них уже обеспечены обустроенными маршрутами.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА