В Мурино откроется Академия наук

В пятницу, 18 октября, в актовом зале Муринского центра образования № 2 состоится торжественное открытие Школьной академии наук. Этот новый для образовательного Центра проект является добровольным творческим объединением школьников.

Под руководством ученых, педагогов, учителей и других специалистов учащиеся будут приобретать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы.

Членами Академии наук могут стать рекомендованные учителями школьники, изъявившие желание и имеющие склонность к научному творчеству. Ребята будут заниматься поисково-исследовательской деятельностью, проводить самостоятельные исследования, активно участвовать в реализации коллективных проектов.