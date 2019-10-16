Всеволожск развивает массовый спорт

В завершение рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил качество новой велосипедной дорожки в городе Всеволожске, осмотрел площадку для будущего ФОКа, опробовал уличные тренажеры и высказал свое мнение об открытом в сентябре скейт-парке.

Помимо губернатора, по велодорожке прокатились глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и руководитель депутатского корпуса Вячеслав Кондратьев.

Территория с устройством велосипедной и пешеходной дорожки располагается южнее Дороги жизни от ул. Приютинской до ул. Героев, ее торжественное открытие намечено на пятницу, 18 октября.

Для безопасности велосипедная дорожка с двух сторон оборудована ограждением, ее общая протяженность составляет около 3 километров. Протяженность идущей параллельно пешеходной дорожки – более 2 километров. На всем маршруте установлены светодиодные светильники, размещенные на опорах.

– Качество дорожки, без всякого преувеличения, отличное, – отметил Александр Дрозденко. – Уверен, что это место будет пользоваться большой популярностью у жителей Всеволожска.

По новой велодорожке руководители прибыли к месту строительства ФОКа. Работы здесь начались в октябре 2019 года. ФОК будет представлять собой трехэтажное здание, залы которого рассчитаны на единовременное посещение до 168 человек в смену (час).

Пропускная способность в сутки составляет 2322 человека. Проектируемый физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя двухуровневый универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом; бассейн с двумя ваннами 25х16 м и 10х6 м; тренажерный зал; смежный зал «сухого плаванья» и фитнеса; универсальный зал для занятий борьбой; универсальный зал для занятий настольным теннисом на четыре стола.

Также глава 47-го региона дал высокую оценку недавно построенному скейт-парку во Всеволожске на Ленинградской улице – как выяснилось, самому крупному на Северо-Западе по занимаемой территории и оснащенности объектами.

– Пора создавать команду олимпийского резерва на базе нового скейт-парка, – посоветовал губернатор, имея в виду, что скейтбординг с 2020 года включен в программу олимпийских игр. – Площадка замечательная, лучшая и самая технологичная в регионе.

Высокой оценки удостоилась и расположенная в непосредственной близости со скейт-парком игровая зона.

– Замечательно здесь все продуманно, – отметил Александр Дрозденко. – Отдельные зоны позволяют старшим ребятам заниматься серьезным спортом, а малышам – играть и резвиться.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА