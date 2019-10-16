Всеволожские волонтеры-медики приняли участие в акции «Добро в село»

Всероссийское движение «Волонтеры-медики» объединило под своим крылом активных и неравнодушных молодых людей, имеющих отношение к медицине и большое желание помогать другим. Оно действует в 85 регионах нашей страны. Есть такие добровольцы и во Всеволожском районе.

Координатор местного отделения волонтеров-медиков Татьяна Кокарева рассказывает, что за плечами активистов движения немало добрых дел. Его члены – студенты Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области. Эти ребята не только учатся, но и занимаются добровольческой деятельностью. Они проводят для малышей обучающие занятия, на которых рассказывают, как правильно мыть руки, чтобы защититься от бактерий и микробов, проводят лекции о здоровом образе жизни и обучающие игры для детей и подростков. У всего этого очень важная цель – дать людям информацию о том, как заботиться о себе и своем здоровье.

В этом году волонтеры-медики приняли участие в акции «Добро в село», смысл которой заключается в улучшении состояния фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселках и деревнях, а также помощи в оказании медицинских услуг местному населению. Весной этого года добровольцы всеволожского отделения посетили поселок Углово, где поучаствовали в проведении субботника на территории ФАПа, а также обсудили возможность помощи в проведении диспансеризации населения.

9 октября ребята побывали в деревне Ваганово. Здесь они провели жителям небольшую, но интересную лекцию о гипертонии, раздали информативные листовки, а также помогли дежурному врачу в приеме пациентов. В этот же день побывали и в поселке Грибное, подготовили фельдшерско-акушерский пункт к открытию, привели кабинет фельдшера и смотровую в полный порядок, расставили по местам мебель и все необходимое оборудование.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Максима ЗОТЕЕВА