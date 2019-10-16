Александр Дрозденко посетил Кудрово с рабочим визитом

В среду, 16 октября, в ходе рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Кудрово – один из самых молодых и динамично развивающихся городов региона.

В поездке руководителя 47-го региона сопровождали глава МО «Всеволожский муниципальный район» Вячеслав Кондратьев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, руководители профильных комитетов и ведомств.

В начале визита губернатор осмотрел недавно открывшийся детский сад на 160 мест. В новом современном здании расположено восемь групповых помещений, каждое из которых имеет совмещенную комнату для игр и сна, туалетную комнату, раздевалку и буфетную. Детский сад оснащен пищеблоком полного цикла приготовления, медицинским блоком, музыкально-физкультурным залом. На территории дошкольного учреждения построены детские игровые комплексы, разграничены зоны для занятий и прогулок разных возрастных групп.

Далее глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия новой пожарной части, которой присвоен 150-й номер. Теперь новое подразделение государственного казенного учреждения будет обеспечивать безопасность более 50 тысяч человек, проживающих в Кудрово и других населенных пунктах Заневского городского поселения

– За короткий период мы открываем уже вторую пожарную часть в районе новостроек. Это не просто торжественное открытие – пожарная часть полностью укомплектована личным составом, техническими средствами и готова выполнять необходимые задачи, – подчеркнул Александр Дрозденко. Губернатор 47-го региона отметил, что техническое оснащение депо полностью соответствует заявленному – есть автомобиль с 50-метровой лестницей и малогабаритные пожарные автомобили, которые позволят спасателям комфортно перемещаться по кварталам.

Вячеслав Кондратьев вручил пожарным подарки от районных властей – снегоуборочную машину, пожарные помпы и телевизор для личного состава.

Открытие завершилось торжественным введением пожарной части в боевой расчет, показательным выступлением огнеборцев и красочным фейерверком.

Перед тем, как покинуть гостеприимную кудровскую землю, Александр Дрозденко осмотрел площадку, отведенную под строительство поликлиники в парке Оккервиль. Медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Здание, состоящее из пяти этажей и технического подполья, будет связано теплым переходом с отдельно стоящим корпусом детской поликлиники. Общая площадь объекта составит 6,5 тысяч квадратных метров.

Планируемая мощность будущего медицинского учреждения рассчитана на оказание помощи для 43 тысяч человек Окончание строительства запланировано на конец 2022 года. Сметная стоимость строительства составляет 960,5 млн рублей. Средства на проектные и строительные работы выделяются из бюджета Ленинградской области.

В церемонии закладки первого камня приняли участие руководители Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА