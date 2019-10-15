Юные всеволожские кинематографисты отличились на фестивале экологического кино

День детского экологического кино России «Меридиан надежды» прошел в Волосово. В этом году Ленинградскую область представляли детские делегации из семи районов.

Мероприятие проходило в Городском досуговом центре «Родник». Перед гостями фестиваля выступили воспитанники учебных заведений Волосовского района. В фойе работали выставки и традиционный мастер-класс по созданию анимационного фильма, в котором приняли участие дети Волосовского и Киришского районов. В этом году его проводила студия анимации «Чайка-стайка», г. Воронеж.

Жюри выбрало лучшие работы в 13 номинациях. В числе победителей оказались представители Всеволожского района.

«За активную жизненную позицию, направленную на защиту природы» наградили сертоловский Медиацентр «Три кита» за работу «Мой! Дели! Плющь!». Кроме того, медиацентр отметили за работу «Верность» в номинации «За успешное освоение профессии тележурналиста». Этот репортаж также получил приз зрительских симпатий.

Студия анимации и кино «Вартемяги» Дворца детского творчества Всеволожского района» была награждена в номинации «Чистая вода – богатство Малой Родины» за мультфильм «Катастрофа».