Дорожное освещение Ленобласти «поумнеет»

До конца этого года на региональных трассах во Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах управление наружным освещением автоматизируют.

Это позволит быстро находить места обрывов линий электроосвещения и устранять неполадки.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» автоматизированное освещение появится в Верхних Осельках, Сертолово, Лупполово, Новом Токсово, Куйвозях, Дранишниках, Костуе, Заяцкой, Засосье, Загорье и Свирьстрое.

«Умная» система АСУНО может сама контролировать работу линий электроосвещения и сообщать дорожникам о сбоях в напряжении, коротких замыканиях, неисправности светильников и несанкционированных подключениях.

Напомним, в рамках пилотного проекта в прошлом году система была опробована на 61 линии электроосвещения Ленобласти.