Для молодых всеволожцев провели лидерский тренинг

В Молодежном центре «Альфа» 14 октября прошел тренинг «Лидерство и коммуникации». Его гости могли научиться правильно взаимодействовать с окружающими и строить диалог. Сюда пригласили специалистов по работе с молодежью, начинающих предпринимателей и просто активных и неравнодушных молодых людей.

Мероприятие проходило в течение шести часов. За это время собравшиеся успели прослушать обучающие лекции и применить свои знания на практике, выполняя упражнения на взаимодействие между собой. В роли преподавателя выступила тренер-консультант по коммуникациям и организационному поведению Анна Арфае. Организатором этого тренинга стал комитет по молодежной политике Ленинградской области.

В ходе интерактивной лекции «Лидерство и коммуникации» определили понятие лидерство и обозначили роль коммуникаций в нашем обществе. Собравшиеся могли высказать свои мысли о том, кого они считают настоящим лидером, какими качествами он обладает и что нужно сделать, чтобы освоить эти навыки. Участникам рассказали о том, как грамотно презентовать себя окружающим, создать положительный образ, который будет в дальнейшем работать на человека.

Активной молодежи также предложили выполнить упражнение на убеждение собеседника под названием «Илья Муромец» и попытаться удержать внимание в рамках упражнения «Невнимательный слушатель».

Екатерина КОРОЛЕВА