В Музее «Дорога жизни» прошел слет школьных ученических самоуправлений

На территории Музея «Дорога жизни» 12 октября состоялся Слет школьных ученических самоуправлений «Вместе к успеху». В этом году была выбрана актуальная тема слета: «Наши дела – Великой Победе», посвященная старту акции к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Девизом стали слова – Знаем! Помним! Гордимся!

Перед слетом каждое общеобразовательное учреждение получило задание подготовить портфолио о событиях, посвященных ключевым моментам в истории Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда.

Представитель каждой делегации представлял членам общественной комиссии портфолио своего общеобразовательного учреждения. В конце слета лучшие работы были переданы в дар Музею «Дорога жизни».

Для участников слета была разработана программа, состоящая из шести мастер-классов: «Литературно-музыкальная композиция», «По местам боевой славы Ленинградской области», «Школьные музеи», «Организация военно-спортивных игр на местности», «Волонтерская деятельность в школе», «Школьные СМИ».

В завершение все присутствующие спели попурри на военную тему и посетили виртуальную и реальную экскурсии по территории музея.

Арина ОВЧИННИКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА