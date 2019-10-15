В деревне Куйвози появился уголок японской природы

В Куйвозовском подразделении Гарболовской школы 14 октября состоялась закладка Японского сада. В мероприятии принял участие Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге господин Иидзима Ясумаса.

Проект реализуется в рамках Года Японии, который проходит в Северной столице. Создание сада на территории школы – инициатива руководителя кружка растениеводства и ландшафтного дизайна Евгении Литоминой и ее учеников. Идейным вдохновителем проекта стала Наталья Бурмистрова, член правления Общества дружбы «Россия – Япония».

Для того чтобы эта красивая идея претворилась в жизнь, педагог дополнительного образования прошла специальные курсы по созданию японского сада, где Евгения Литомина познакомилась с госпожой Мидори Ямада, профессором «СО-КАТОКУ». Проект «Японский сад» осуществляется под руководством этого признанного специалиста в области культуры Страны Восходящего Солнца. Профессор Мидори Ямада пообещала и дальше оказывать посильную помощь школьникам, увлеченным восточной культурой.

Евгения Литомина рассказала в своей презентации о работе по реализации проекта «Японский сад». В рамках этой инициативы в школе была проведена целая серия мероприятий: состоялись мастер-классы для детей и учителей, посвященные традиционной японской культуре, под руководством учителей технологии девочки сшили кимоно, а мальчики изготовили деревянные сандалии. Проект сада разработали сами школьники. Юные участники вместе со своим педагогом посещали мероприятия, проходящие в рамках Года Японии в Санкт-Петербурге. Важно, что в проект вовлечены и дети с особенностями здоровья.

Для экзотического сада потребовалось выполнить большой объем работы: подготовить и разметить территорию, привезти камни из карьера, выбрать и купить деревья для посадки. Пока контуры сада только угадываются, но первые шаги уже сделаны. Участники мероприятия бережно посадили в саду деревья – остролистные клены, бархат амурский, которым отводится большая роль в эстетике традиционного японского сада.

В память о событии была открыта временная мемориальная доска, изготовленная учениками на уроках труда. Школьники написали и обращение к будущим поколениям учеников, которое будет помещено в особую «капсулу времени».

Напомним, что на территории Куйвозовского подразделения Гарболовской школы осуществляется уже второй ландшафтный проект. В прошлом году там был заложен яблоневый сад.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА