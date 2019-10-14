Спортивные туристы соревновались в Румболовском парке

В минувшее воскресенье, 13 октября, в Румболовском парке города Всеволожска прошли XXIII соревнования по спортивному туризму памяти Димы Лисового.

В состязаниях приняли участие 380 человек из Всеволожского, Выборгского, Киришского, Тосненского районов и из Санкт- Петербурга.

Соревнования проводились в дисциплине: «Дистанция – пешеходная» (личная) по трем видам программы: первого, второго и третьего классов. Участники выступали в шести возрастных группах: мальчики/девочки 8–9 лет, мальчики/девочки 10–11 лет, мальчики/девочки 12–13 лет, юноши/девочки 14–15, мужчины/женщины 2009 г. р. и старше, мужчины/женщины 2003 г. р. и старше.

Главным организатором соревнований выступил Дворец детского творчества при поддержке Ассоциации спортивного туризма Ленинградской области и отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Светлана ЗАХАРОВА

Фото Антона ЛЯПИНА