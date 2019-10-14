Ленобласть попрощалась с аналоговым телевидением

В России завершается переход на цифровое телевещание. В Ленинградской области и еще 20 регионах страны основные телеканалы теперь вещают только в новом формате – аналоговое вещание уходит в прошлое.

– 20 цифровых телевизионных каналов теперь доступны 99,4% жителей 47-го региона, причем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех аналоговых. Остальных подключают на выгодных условиях через спутник, – сообщила председатель комитета цифрового развития Виктория Кузнецова.

Она также отметила, что обеспечить переход на цифровое вещание помогают 600 добровольцев, которые настраивают жителям региона приставки и необходимое оборудование.

В течение недели на частотах трансляции аналоговых телепрограмм будет передаваться сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телесигнала. При этом региональные телеканалы продолжают аналоговое вещание.

На вопросы о цифровом вещании отвечают специалисты горячей линии, действующую по всей России, – 8 (800 )220-20-02 или горячей линии Центра соцзащиты населения Ленинградской области по тел. 8 (813-70) 3-88-33. Также информация размещена на сайтах: ksi.lenobl.ru/activities/ctv и смотрицифру.рф