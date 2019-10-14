«Золотая осень» всеволожского агропрома

В воскресенье работники сельского хозяйства страны отметили свой профессиональный праздник. Ленобласть имеет все предпосылки для наращивания объёмов производства. Сегодня она не только покрывает свои потребности, но и производит 40% сельхозпродукции СЗФО. Экспорт отрасли АПК за 9 месяцев нынешнего года составил 198,3 млн долларов, увеличившись на 35 процентов.

Уже несколько лет Россия живет под лозунгом замещения импорта. Постепенно импортозамещение стало хорошим стимулом для местных производителей. Они стали набирать обороты, в том числе и в Ленинградской области.

– Всеволожские аграрии всегда отличаются на областной ниве, – говорит начальник управления экономики администрации Инга Маслова. – К примеру, Племенной завод «Бугры», ЗАО «Племенной завод Приневское», ООО СПК «Пригородный», ООО СПХ «Катумы» и другие предприятия отрасли достойно представляют наш район на важных региональных и всероссийских мероприятиях. Одно из главных событий в сфере сельского хозяйства – это выставка «Золотая осень». В нынешнем году в этом важном мероприятии принимают участие ЗАО «Племенной завод Приневское» с зааненскими козами, ООО «Спутник» с быками абердин-ангусской породы и ООО СХП «Катумы» с овцами одноименной породы.

– В конце прошлого года в полку предприятий отрасли прибыло, – продолжает Инга Маслова. – В район вошёл новый производитель по выращиванию овощей закрытого грунта. Это – ООО «Дары Природы» агропромышленного холдинга «Экокультура». Холдинг имеет филиалы не только в Ленинградской, но и Липецкой, Воронежской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае. Во Всеволожском районе компания на территории в 15 га ежегодно выращивает до 12 500 тонн овощей. Львиная доля производимой продукции – томаты. Выбор культуры неслучайный. Эта ниша в Ленинградской области не до конца освоена, и у предпринимателей есть все предпосылки для роста объемов производства.

По словам начальника отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Екатерины Ковторовой, еще одно большое событие – это открытие во Всеволожском районе тепличного комплекса для выращивания свежей зелени.

– Такие производства нацелены на обеспечение национальной продовольственной безопасности, – считает собеседница. – Сегодня ЗАО Агрофирма «Выборжец» – крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Здесь производят около 60% тепличных овощей Ленинградской области. Предприятие входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону и в число 300 лучших аграрных предприятий России. Недавно агрофирма ввела в эксплуатацию теплицы по выращиванию шампиньонов, что позволит получать до 10 тыс. тонн грибов в год.

Понятно, что от края, который находится в зоне рискованного земледелия, ждать высоких урожаев зерна не надо. Зато по производству мяса, молока и прочей продукции район может дать фору. Важную роль в структуре экономики района играют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, входящие в реестр агропромышленного комплекса – ООО «Мясокомбинат», ООО «Всеволожский Мясной Двор», ООО «Ростхлебпродторг», ООО «Артос», Всеволожское ПО.

В Советском Союзе рекордсменками считались буренки, надои которых составляли 5 000 литров молока в год, говорят в комитете по АПК Ленинградской области. Сегодня во Всеволожском районе коровы-рекордсменки дают до 10 000 литров молока в год. Поголовье крупного рогатого скота в начале 2019 года увеличилось на 830 голов и составило 10 646 голов. Безусловно, многое зависит от селекционной работы. Сейчас в деревне Порошкино вовсю идет строительство селекционно-генетического центра, где будут разводить быков для увеличения жирности молока от коров молочных пород. Соглашение о строительстве центра было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей.

«Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции Всеволожского района крупного товарного производства позволяет агропромышленному комплексу района развиваться динамично за счёт эффекта масштаба, привлечения инвестиций, освоения инноваций, проведения технической и технологической модернизации производства», – отметила Екатерина Ковторова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива