Добрый вечер, Южный!

В минувшую пятницу, 11 октября, в КДЦ «Южный» прошел концерт авторской песни «Добрый вечер!»

Концерт посетили жители Всеволожска и Всеволожского района, а также зрители из Санкт-Петербурга. Вход для всех был свободным.

В течение двух часов на сцену выходили авторы-исполнители из многих уголков России: Хабаровска, Екатеринбурга, Белгорода, Подольска, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга и Всеволожска. Также свои песни подарили наши соотечественники из-за рубежа: Александр Тверье из Израиля, Людмила Грин из США, Валентина Иванова из Туркмении, Мирослава Карташова с Украины, Николай Тарасов из Германии.

Приятным сюрпризом для зрителей было выступление на концерте певицы Афины. Она исполнила свои новые песни «Питер-Москва» и «Улыбайся». А с появлением на сцене Петра Сухого с народными песнями зал начал пританцовывать.

Ведущий концерта Николай Орловский увлекал зал своими рассказами о каждом исполнителе, рассказывал смешные «музыкальные байки». В заключение на сцену вышли все артисты и под несмолкаемые аплодисменты зала совместно спели финальную песню.

Елена СМИРНОВА

Фото Александра МАЛАХОВА