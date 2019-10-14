Во Всеволожском районе 116 спортивных пар приняли участие в межрегиональных соревнованиях по конкуру

C 12 по 13 октября во Всеволожском районе на базе Конно-спортивного клуба «Дерби» прошли межрегиональные соревнования – чемпионат и Первенство Всеволожского района. Это событие считается главным отчетным соревнованием за год для спортсменов Всеволожского района по конному спорту в дисциплине конкур.

В этом году участниками соревнований стали лучшие спортсмены не только Ленинградской области, но и Псковской, Новгородской и Тамбовской областей, Республики Чувашия, Республика Карелия. В турнире приняли участие 116 спортивных пар. Призовой фонд составил более 100 000 рублей.

Всеволожский район представляли всадники: Василиса Ерастова, Марат Ахметханов, Лидия Юдина, Анна Чистякова и другие спортсмены Всеволожского района.

Турнир состоял из восьми этапов разной сложности. В маршрутах для всадников на лошадях до 150 см в холке (пони) равных не было юной спортсменке Всеволожского района Марии Ивановой на пони по кличке Апасионато Фиорино. Спортсменка завоевала весь призовой пьедестал на высотах 50-65-80 см.

Победителем Первенства Всеволожского района стала Полина Болоцкая на лошади Персей. Она тренируется на базе КСК «Перспектива» в деревне Порошкино Всеволожского района.

Победителем чемпионата Всеволожского района стала Василиса Ерастова на голландском мерине Набиско Ван Де Дорнхааг. Василиса тренируется на базе КСК «Дерби» в деревне Энколово Всеволожского района.

Вадим ЦВЕТКОВ