Вспоминая Юрия Слепухина

Творчество нашего земляка, писателя Юрия Слепухина известно не только во Всеволожском районе, но и далеко за его пределами.

Как правило, памятные мероприятия, посвященные ему, проходят в первой декаде августа, на которую выпадают день рождения и день его ухода из жизни. Его именем названа центральная библиотека города Всеволожска, а 12 октября решением совета депутатов объявлено Днем памяти писателя.

Почему именно на октябрь выпала эта памятная дата рассказала собравшимся 11 октября в концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки вдова Юрия Слепухина Наталья:

– Именно 12 октября родилась мама Юрия Григорьевича Валентина Биденко-Слепухина, с которой его много лет связывала искренняя дружба. Я очень тронута тем, что в начале нашей сегодняшней встречи прозвучал романс «Гори, гори моя звезда…», прекрасно исполненный Александром Беганским. Это романс очень любила мама Юрия Слепухина. Я благодарна всем, кто сегодня пришел в этот зал за память.

В течение двух часов на фоне меняющихся на экране слайдов о жизни писателя звучали отрывки из произведений Юрия Слепухина и повествования о его жизни в исполнении Ивана Пахомова, Марьяны Абдрашитовой, Дмитрия Суомаляйнен и Марии Сергеевой. Участники ансамбля русских народных инструментов «Садко», самодеятельного вокального коллектива «Элегия» и преподаватели ДШИ им. М.И. Глинки исполнили музыкальные и песенные номера.

Очень тепло встретили присутствующие всеволожских поэтов Людмилу Павлову и Зинаиду Воздвиженскую, прочитавших посвященные Юрию Слепухину стихи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ