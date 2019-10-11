Первобытный человек – во Всеволожском районе

Наличием неолитических стоянок в Ленинградской области ученых не удивишь. Многочисленные археологические раскопки показали, что территория Северо-Запада России была плотно заселена в эпоху неолита.

Неолит – это завершающий период каменного века. Каменный век потому так называется, что люди делали орудия труда только из камней, костей и деревьев. Как раз во времена неолита они достигли наивысших успехов в обработке, то есть научились камни шлифовать, сверлить и пилить. Иногда в научных трудах можно встретить термин «эпоха шлифованного камня». Это – про неолит. А потом, как только люди научились добывать металл, следом за неолитом пришёл новый век – бронзовый (после него был железный век и так далее).

Про финно-угров говорить рано

Хронологические рамки неолита – это примерно от 8 000 лет до 4 000 лет до нашей эры. В то время, предположительно, ещё не было реки Невы. Современные Выборг, Приозерск и часть Всеволожского района находились под водой. Наша территория имела меняющийся гидрорежим, очертания берегов постоянно сдвигались. В эпоху неолита большую часть Ленинградской области занимало Литориновое море (оно существовало 8500 – 4000 лет назад). Стоянки первобытных людей чаще всего совпадают с границами этого моря. Видимо, первобытного человека привлекало сюда обилие рыбы.

В неолитических стоянках на территории Ленинградской области учёные находят остатки жилищ и мощный культурный слой. А это значит, что люди уже проживали здесь на постоянной основе. В это время происходило становление земледелия и скотоводства, то есть первобытный человек не только строил селения, но и приспосабливал для своих нужд окружающие земли. Для этого нужны были особые орудия труда. Первобытный человек заметил, что если расколоть кварц и сланец, которого в Ленинградской области было много, то осколки получаются очень острые. Такие осколки сейчас называют скребками, с их помощью можно было скоблить шкуру и резать мясо. Кроме скребков, на неолитических стоянках попадаются стрелы, ножи, грузила, пряслица, иногда – каменные топоры или каменные тесла, то есть первые строительные инструменты. Большинство орудий, найденных учёными на территории Ленинградской области, сделано из местного материала. Из глины производилась керамика. Глиняная посуда в то время была грубая. Сосуды делались голыми руками, были плохо обожжены и имели неровные стенки. У этих сосудов сверху были широкие стенки, а снизу – заострённое дно. То есть они напоминали яйцо с отрезанной макушкой. В основном украшали их простым орнаментом в виде ямочек или ломаных линий. Орнамент делался палочкой или витой верёвочкой, которую прикладывали к непросохшей глине. По-научному такой вид называется «ямочно-гребенчатая керамика». Изредка на стоянках в Ленинградской области встречались сосуды, выкрашенные красной краской.

Однако учёные не торопятся утверждать, что в то время Ленинградскую область заселяли именно угро-финские племена. Вот что ответил в одном из интервью сотрудник Отдела охранной археологии Института истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) Андрей Городилов на вопрос: «Это были славяне, прибалты, или финно-угры?»: «Нам неизвестно, так как нет могильников этого периода. Когда найдём, тогда надо будет антропологически изучить этих представителей. Но понятно, что это был Homo Sapiens, то есть они такие же, как мы».

Их было много – с топорами и стрелами

В Северо-Западном регионе России найдено несколько сотен стоянок неолитического периода. В основном, как мы уже говорили, они располагались по берегам Литоринового моря – это в Нарвско-Лужском междуречье, в современном Лодейнопольском и Подпорожском районах, а также в той части Карельского перешейка, которая не была занята водой.

В 2019 году новости об археологических открытиях неоднократно появлялись в СМИ. Например, в августе 2019 года при строительстве трассы «Сортавала» обнаружена крупная неолитическая стоянка в Приозерском районе. Строительство трассы было даже приостановлено до окончания археологических работ. В сентябре 2019 года в прессе появились сообщения о находках в деревне Коваши Ломоносовского района. В этой деревне проводились изыскательские работы перед тем, как реставрировать Благовещенскую церковь (она XVIII века, реставрируется по инициативе супруги нашего премьер-министра – Светланы Медведевой). Во время изыскательских работ неожиданно были обнаружены следы неолитической стоянки.

Но и это не всё. Хотите верьте, хотите нет, но летом 2019 года в Интернете появился ролик, где рассказывалось, что во Всеволожском районе, в песчаном карьере Дубровка, строители обнаружили кости огромного размера, предположительно принадлежавшие мамонту. Утверждалось, что обязательно будет проведено обследование этих костей.

А начались такие находки более 100 лет назад. В 1905–1908 годах полковник Сергей Спиридонович Гамченко обнаружил фрагменты ямочно-гребенчатой керамики в окрестностях Сестрорецка. Затем последовали открытия в близлежащих местах. Особенно богатым оказались 1931–1935 годы, когда было очень жарко, и Сестрорецкий разлив пересох. На обнажившихся участках дна площадью всего в один километр были обнаружены семь (!) стоянок первобытного человека. В настоящий момент найденные в этих местах артефакты хранятся в запасниках Эрмитажа.

Советские времена были очень благоприятными для развития археологии. В 1922 году страна была взбудоражена открытием стоянки древнего человека в районе современной Лахты. Её обнаружил рядом со своей дачей географ и зоолог П.В. Виттенбург. К изучению этой стоянки были привлечены лучшие учёные того времени. До конца они её обследовали или нет, неизвестно. В наше время спасти это место не удалось, несмотря на то, что были предложения поставить памятный щит или открыть здесь экскурсионную станцию. Сейчас оно застроено коттеджами. А находился этот памятник древней культуры в посёлке Ольгино, недалеко от пересечения современных улиц Полевой и Юнтоловской.

Нет никаких памятных указателей и на месте прославленной Токсовской стоянки. Она была обнаружена в 1926 году на юго-восточном берегу Кавголовского озера, у истока ручья, вытекающего из озера и впадающего в реку Охта. Археологической экспедицией 1926 года руководили преподаватели Ленинградского государственного университета профессоры С.Н. Замятнин и Л.А. Динцес. В 1930 году эту же стоянку исследовала Н.Н. Титова. В 1934 году здесь работала экспедиция под руководством Г.П. Сосновского. И, наконец, в 1978 году – под руководством А.В. Виноградова. Видимо, на Токсовской стоянке был богатый материал, раз ей уделяли столько внимания. По определению учёных, первобытный человек здесь проживал 5 000 – 6 000 лет назад.

Но и это не всё. В данной статье я выражаю благодарность уроженцу Невской Дубровки Виталию Новицкому, который предоставил мне для ознакомления книгу В.А. Лапшина. Она называется «Археологическая карта Ленинградской области». Виталий Новицкий указал на раздел под названием «Всеволожский район». Количество упомянутых там стоянок первобытного человека зашкаливало. Я не буду в рамках статьи указывать точное месторасположение этих стоянок, процитирую отрывки, и то – в общих чертах: «… В районе озера Лемболовское-1 в 1984 году были собраны кварцевые отщепы, в том числе со следами вторичной обработки… В районе озера Лемболовское-2 в 1984 году найдены кварцевые изделия… На озере Лемболовское-3 в 1984 году были собраны скребок и отщепы из кварца… В Васкелово найдены отщепы и сколы кварца… В районе озера Хепоярви в 1978 году И.В. Верещагина раскопала площадь 124 метра квадратных. Раскрыты три очага, сложенные из камней. Находки: скребки на отщепах, ножевидные пластины, отщепы – преобладает кварц, встречается кремень и сланец. Керамика: гребенчатая и гладкая. Радиокарбоновые даты: 2150 +- 60 и 2070 +-70 гг. до нашей эры…. В районе Морье в 1978 году собрана средневековая керамика. К сожалению, культурный слой здесь распахан…». Итак – озеро Лемболовское, озеро Хепоярви, Васкелово, Морье…

Кстати, Владимир Анатольевич Лапшин в настоящий момент является директором ИИМК РАН. Кажется, чего бы проще – взять да и продолжить исследования нашего района. Похоже, что он – один из самых богатых в Ленинградской области по числу первобытных находок. Однако в начале XXI века отечественная археология стала переживать кризис. Виной всему – недостаток финансирования научных работ. Сейчас археологические работы проводятся только в тех местах, откуда поступает запрос. А поступает он чаще всего от строителей, которые на своём клочке земли собираются что-то возводить.

Дубровка на очереди

А сейчас я хочу рассказать об истории, которая произошла в 2015 году. И связана она опять с институтом ИИМК РАН. На земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0801014:34, 47:07:08­04­001:0014 проводились плановые изыскательские работы силами научных сотрудников ИИМК РАН. В результате был составлен отчёт, копию которого вышеупомянутый краевед из посёлка Дубровка Виталий Новицкий передал мне. Такие отчёты обычно написаны сухим языком, читать их сложно. Речь там идёт о том, что в июне 2015 года на указанных участках было сделано 40 шурфов.

Далее идёт описание ям, которые оказались воронками от обстрелов во время Великой Отечественной войны. В одном из шурфов был найден фрагмент сосуда XIX века… Однако на странице 59 написано: «… в результате обследования на месте шурфа 29 был обнаружен мощный (до 0,45 метра) слой золы, содержащий фрагменты керамики с ямочно-гребенчатым орнаментом, который датируется V – III тысячелетием до нашей эры. Что позволяет предположить, что на месте участка обследования обнаружена стоянка эпохи неолита». Данная находка может служить доказательством, что в те времена здесь был уже берег молодой реки Невы, потому что первобытные люди предпочитали селиться возле большой воды. Можно представить, сколько лет горел в этом месте костёр, если слой золы оказался высотой до полуметра.

Можно было бы найти и другие интересные артефакты, однако, как свидетельствует отчёт экспедиции, стоянка в более поздние времена была повреждена распашкой. Тем не менее учёные порекомендовали проводить строительные работы в этом месте только под руководством специалистов-археологов.

Для непосвящённого человека такая находка вроде бы ничего не значит. Найдены следы очередной неолитической стоянки. Она уже была разрушенной. Остались только фрагменты керамики с примитивным узором – вроде бы ничего сенсационного. Но дело в том, что настоящих учёных интересуют не только предметы быта. Нанесённые на карту места стоянок позволят уточнить ареал распространения первобытного человека, и даже – очертания берегов водоёмов во времена неолита. Это нужно как историкам, так и геологам, да и всем людям, которые испытывают интерес к истории. Кроме того, если на площади одного только километра (на дне Сестрорецкого залива) было обнаружено семь стоянок, то есть вероятность, что и в Дубровке было не одно, а несколько мест проживания первобытного человека. Просто этот посёлок ранее не попадал в поле зрения археологов.

Документ, копию которого предоставил для ознакомления Виталий Новицкий, уже заинтересовал многих наших земляков. И в апреле 2019 года житель города Всеволожска Сергей Васильев направил запрос в ИИМК РАН. Ответ, подписанный директором ИИМК РАН В.А. Лапшиным, Сергей Васильев опубликовал в газете «Южный луч» от 24 июня 2019 года. Вот что написал знаменитый учёный В.А. Лапшин нашему земляку: «Указанные Вами объекты (в Дубровке – Л.Е.) представляют археологический интерес для дальнейшего изучения и потенциального сохранения в качестве объектов культурного (археологического) наследия».

Итак, можно сделать вывод, что Дубровка, в которой мы привыкли видеть памятник военного времени, может стать ещё и памятником культуры неолита. Мы много говорим о развитии туризма в Ленинградской области. Исторический туризм весьма и весьма популярен во всём мире. А между тем памятников культурного наследия, посвящённых первобытным людям, в России не так уж много. Хорошим примером событийного туризма можно назвать Фестиваль первобытной культуры, который недавно зародился в карельском Медвежьегорске и теперь проходит там каждый год в июле. Объектом внимания этого фестиваля являются петроглифы – наскальные рисунки, которых в районе Онежского озера обнаружено превеликое множество. Но мы можем проводить подобные фестивали у нас – на базе найденных первобытных стоянок. Именно во Всеволожском районе их обнаружено немалое количество. И если напрячь воображение – было бы интересно увидеть реконструкцию первобытного очага и первобытной общины на том месте, где они действительно существовали. До сих пор в Ленинградской области не придумано ничего подобного. А жаль…

Жалко и то, что научно-археологическое обследование посёлка Дубровка в 2015 году было проведено только на одном пятачке земли. Может быть, имеет смысл продолжить его на других местах? Возможно, это стало бы поводом для создания музея под открытым небом? И тогда причал, построенный недавно в Дубровке, заработает с новой силой. По крайней мере, нашей общественности следует обратить особое внимание на открытие, которое было сделано в Дубровке в июне 2015 года.

Людмила ОДНОБОКОВА