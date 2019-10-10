Умная реформа

В этом году наш регион, как и вся страна, вступает в «мусорную реформу». Приозерский, Выборгский, Лужский и Всеволожский районы уже перешли на новые правила обращения с отходами, а в ноябре 2019 года к ним присоединятся остальные районы области.

Реформа призвана обеспечить экологическую безопасность и сохранение природных ресурсов: решить проблемы незаконных свалок, увеличить долю обрабатываемого и повторно используемого мусора.

Как отмечает начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами правительства Ленинградской области Николай Борисов, переход «от захоронения к переработке» будет реализован в регионе путем внедрения современных технологий. Начиная с прошлого года на полигонах Ленинградской области запускают мусоросортировочные комплексы и внедряют технологии биокомпостирования. Кроме того, в регионе планируется строительство экотехнопарков.

Новый уровень контроля за транспортными потоками позволит избежать создания новых незаконных свалок. «До федеральной реформы были возможности для работы «теневых перевозчиков», которые устанавливали произвольный тариф и зачастую оставляли отходы в лесу – сейчас их нет. Мусоровозы оснащаются датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС, и данные передаются в систему, которая отслеживает их движение «в режиме реального времени». Перевозчик получает оплату исключительно после подтверждения доставки отходов на полигон», – сообщает генеральный директор Регионального оператора по обращению с ТКО в Ленинградской области Николай Хасиев.

Услуга становится коммунальной – как свет, вода или газ, поэтому с началом «мусорной реформы» в квитанции за коммунальные услуги появится строчка «обращение с ТКО». Тариф для жителей многоквартирных домов составляет 6 рублей 35 копеек за 1 кв.м (плата начисляется исходя из площади квартиры). А для владельцев домов (ИЖС) – 375 рублей 44 копейки в месяц, вне зависимости от площади дома. До ноября 2019 года, «на переходный период», плата за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов составляет 5,99 рубля, для жильцов индивидуальных домов – 354,11 рубля. Предусмотрены федеральные и региональные льготы для отдельных категорий граждан. Более подробно о субсидиях можно узнать на сайте комитета по защите населения Ленинградской области – www.social.lenobl.ru

Теперь пожаловаться на качество уборки, график вывоза отходов или внести свое предложение можно напрямую Региональному оператору, который отвечает за весь «жизненный цикл» бытового мусора. Горячая линия: +7 (812) 454­18­18 / info@uklo.ru / www.uko­lenobl.ru

Ольга ПЫШКИНА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива