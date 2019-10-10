В Институте физиологии им. Павлова пройдет акция в честь юбилея Таблицы Менделеева

В субботу, 12 октября, в 30 странах мира пройдет образовательно-просветительская акция Mendeleev Lab («Химическая лабораторная»). В этом году одной из площадок станет Институт физиологии им. И.П. Павлова в Колтушах.



Акция представляет собой импровизированную лабораторную работу, где участникам предлагается ответить на несколько нетипичных вопросов по химии, а после узнать ответы и разобраться в теме с ученым института. Участники, набравшие максимальный балл, получат призы. Мероприятие продлится полтора часа.

Событие пройдет в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН. Таблица стала графическим выражением Периодического закона, сформулированного русским ученым Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

Дата также выбрана не случайно. Именно 12 октября считают днем рождения первой химической лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при Петербургской академии наук.

Руководить и помогать участникам лабораторной в Институте физиологии им. Павлова будет Анна Левина – научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности. Помимо основной программы, Анна прочитает научно-популярную лекцию «Химия стресса». А после участники смогут посетить новую Art&Science выставку в Музее Павлова.

Время и место проведения акции: 12 октября в 12.00. Институт физиологии им. Павлова в Колтушах на ул. Быкова, д. 36. С собой рекомендуется взять письменные принадлежности.

Мероприятие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: https://openlab.timepad.ru/event/1079467/

Фото Антона ЛЯПИНА из архива