Во Всеволожске открылось новое пространство для любителей спорта

В минувшую среду, 9 октября, во Всеволожске на ул. Ленинградской между домами 16/1 и 18/1 были торжественно открыты скейтодром и две площадки для детей и любителей спорта.

На искусственном покрытии установлены спортивные тренажеры для всех групп мышц, центральное место занимает современная площадка для волейбола и баскетбола. По всему периметру сделано резиновое покрытие, а вдоль благоустроенной территории проложена велодорожка.

Несмотря на дождь, на открытие пришло немало людей. Особенно много было ребят со своим спортивным инвентарем, чтобы опробовать новые трассы.

Открыл мероприятие глава администрации района Андрей Низовский:

– Сегодня у нас с вами действительно большое событие – открытие уникального досугового пространства для занятий спортом и активного отдыха. Третий год мы все вместе делаем это важное и нужное дело и не собираемся останавливаться на достигнутом.

Виктор Демидов организовал показательные выступления своей команды «Школа улиц».

Вопреки непогоде он провел соревнования среди юных мастеров езды на самокатах и наградил победителей заслуженными призами.

Напомним, это уже вторая скейт-площадка, открывшаяся во Всеволожске в этом году. Объекты построены в рамках программы «Комфортная городская среда».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА