Новый полицейский участок откроется в Кудрово через год

Новое отделение полиции, которое будет обеспечивать безопасность всего Заневского поселения, появится на территории города Кудрово – его торжественное открытие запланировано на 10 ноября 2020 года и приурочено ко Дню полиции.

Об этом сообщил депутат совета депутатов Заневского городского поселения, руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Даниил Федичев.

Двухэтажное здание нового отделения полиции будет возведено по технологии модульного строительства – к слову, точно такой же объект запланирован в городе Мурино. На первом этаже планируется разместить паспортный стол и дежурную часть, на втором – отделы делопроизводства, участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Предусмотрен также и служебный гараж на пять легковых автомобилей. Новый полицейский участок расположится на пересечении двух проспектов – Строителей и Европейского.

В настоящее время безопасность жителей Заневского городского поселения обеспечивает 128-й отдел полиции УМВД Всеволожского района, однако многие кудровчане жалуются на недостаточную оперативность выездов правоохранителей к месту происшествия. С открытием нового полицейского участка эта проблема должна быть решена.

– Мы сделаем все возможное, чтобы успеть к профессиональному празднику в 2020 году и подарить этот оплот безопасности не только силам правопорядка, но и всем жителям нашего муниципалитета, – отметил Даниил Федичев.

Светлана ЗАВАДСКАЯ