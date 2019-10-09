Лучшие пахари мира соберутся в Ленинградской области

Международный чемпионат по пахоте пройдет на полях племенного завода «Приневское» во Всеволожском районе в августе 2020 года.

Заявку Ленинградской области одобрила Всемирная пахотная организация.

На аграрной выставке «Золотая осень» в Москве глава 47-го региона Александр Дрозденко пригласил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева посетить чемпионат:

– Уже 37 стран заявили об участии, среди них – Канада, США, Австралия. Надеемся, что в чемпионате хорошо себя покажут наши пахари.

Напомним, механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александр Дерюгин одержал победу в VII Открытом чемпионате России по пахоте, прошедшем в городе Суздаль в 2018 году. Кроме заветного кубка, Александр Дерюгин привез в Ленобласть главный приз – трактор Agrolux 4.80, предоставленный компанией «Росагролизинг».