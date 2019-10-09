В Рахье чествовали пожилых людей

Праздничный концерт «Тепло души» прошел 6 октября в Рахьинском Доме культуры. В этот день здесь чествовали пожилых людей.

До начала концерта в фойе была организована выставка урожая и творческих работ участников смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019».

Торжественную часть мероприятия открыла заместитель главы администрации по общим вопросам Ирина Глебова. Она поздравила ветеранов, пожелала им крепкого здоровья, долгих лет жизни и наградила участников «Ветеранского подворья». Заместитель руководителя Рахьинского совета ветеранов Татьяна Плотникова наградила наиболее активных пожилых людей за вклад, внесенный в жизнь поселения.

Череду творческих выступлений открыла студия современного танца «Восторг» с номером «Полоса», следом выступили Диана Логинова с песней «Чудо – это ты!» и София Шошина с композицией «Счастливая». Ребята пели, танцевали, читали стихи.

По итогам мероприятия почетные дипломы были вручены: Александру Иванову в номинации «Лучший овощевод»; Валентине Крайнюковой в номинации «Лучший цветовод»; Валентине Шуливейстровой в номинации «Самый благоустроенный участок»; Владимиру Пронину в номинации «Поделки у многоэтажки»; Нине Балашевой в номинации «Декоративно-прикладное творчество, береста»; Ларисе Яковлевой в номинации «Лоскутное шитье»; Нине Коханен в номинации «Идеальный участок»; Светлане Демиденко в номинации «Дизайн участка»; Людмиле Невертович в номинации «Сад-огород. Прикладное мастерство».

Екатерина КОРОЛЕВА