Всеволожские школьники проверили свою экономическую грамотность

Сегодня, 9 октября, по всей стране прошел Всероссийский экономический диктант. Общеобразовательные учреждения Всеволожского района присоединились к акции.

В этом году тема диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!» На территории Всеволожского района работали пять площадок: во Всеволожском лицее № 1, в Школе № 6 г. Всеволожска, Муринском центре образования № 1, Колтушской школе и в Сертоловском центре образования № 2. Диктант написали более 200 старшеклассников района.

Узнать свой результат каждый участник образовательной акции сможет на сайте: https://www.diktant.org/results/

Фото предоставлено МУ «ВРМЦ»