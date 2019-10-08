Средства реабилитации теперь можно взять напрокат

Сегодня, 8 октября, во Всеволожске на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения открыл пункт проката технических средств реабилитации по адресу: ул. Шишканя, д. 4. Теперь людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто получил травму или проходит реабилитацию после болезни, не придется тратиться на дорогостоящее оборудование.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко и председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.

Подобные пункты организованы при всех центрах социального обслуживания населения Ленинградской области. Как на безвозмездной, так и на платной основе люди могут взять в прокат, например, трехколесный велосипед с ножным приводом, предназначенный в том числе для детей-инвалидов с ДЦП; кресло-коляску с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела; кресло-коляску с электроприводом; медицинский тонометр с речевым выходом; вертикализаторы, как взрослые, так и детские – на рынке, кстати, цена на это реабилитационное устройство доходит до полумиллиона рублей. Всего в списке более 40 технических средств реабилитации.

Право на внеочередное получение предметов проката имеют: ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; дети-инвалиды; граждане, чей доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации ВМР